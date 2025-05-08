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        Haberler Kültür-Sanat The Godfather senfonisi Türkiye'ye geliyor

        The Godfather senfonisi Türkiye'ye geliyor

        Francis Ford Coppola imzalı başyapıt The Godfather'ın (Baba), Nino Rota imzalı ölümsüz film müzikleri, 14 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, 16 Eylül'de ATO Congresium Ankara'da, 18 Eylül'de ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda dev ekran gösterimiyle eş zamanlı olarak 65 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak icra edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 00:11 Güncelleme: 08.05.2025 - 00:11
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        The Godfather senfonisi Türkiye'ye geliyor
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        Sinema tarihinin en etkileyici yapımlarından biri olarak kabul edilen, Francis Ford Coppola’nın yönettiği The Godfather, şimdi Türkiye’de benzersiz bir sahne deneyimiyle izleyiciyle buluşuyor. Piu Entertainment organizasyonuyla Türkiye’ye gelecek olan bu özel etkinlikte, Nino Rota’nın ölümsüz müzikleri, dev ekran gösterimiyle eş zamanlı olarak İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak seslendirilecek. Konserler 14 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, 16 Eylül’de ATO Congresium Ankara’da ve 18 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda hem sinema hem müzik tutkunlarıyla buluşacak.

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        Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton ve James Caan’ın performanslarıyla hafızalara kazınan bu epik mafya destanı, II. Dünya Savaşı sonrası Amerika’sında geçiyor. Corleone ailesinin güç mücadelesini, aile bağları, ihanet ve intikam ekseninde anlatan bu klasik yapım, Don Vito Corleone’nin karizmatik liderliğinden, oğlu Michael’ın soğukkanlı bir mafya babasına dönüşümünü konu alıyor.

        Paramount Pictures tarafından 1972 yılında yayımlanan film, Corleone ailesinin 1945 ile 1955 yılları arasındaki hikayesini ve diğer New York mafya aileleriyle olan rekabetini derinlemesine ele alıyor. Marlon Brando’nun canlandırdığı başkarakterin gücü en küçük oğlu Al Pacino’ya devretmesini konu alan filmde ayrıca James Caan, John Cazale, Robert Duvall ve Diane Keaton da rol alıyor.

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        Filmin hafızalara kazınan müziklerini besteleyen İtalyan besteci Nino Rota, klasik müzik eğitimi almıştır ve sadece film müzikleriyle değil, opera ve senfonik eserleriyle de tanınmıştır. Federico Fellini gibi önemli yönetmenlerle uzun süreli iş birlikleri yapan Rota "The Godfather Part II" filmiyle 1975’te En İyi Film Müziği dalında Oscar kazanmıştır.

        Konserin biletleri Biletinial, Biletix, Bubilet ve Passo platformlarından satışa çıktı.

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        #The Godfather
        #baba
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
        #İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
        #ATO Congresium Ankara
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