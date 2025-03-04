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        Haberler Dünyadan 'The Crown' oyuncusu Khalid Abdalla'ya Filistin soruşturması - magazin haberleri

        'The Crown' oyuncusu Khalid Abdalla'ya Filistin soruşturması

        İngiliz oyuncu Khalid Abdalla, Filistin yanlısı bir protestoya katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 15:35 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:42
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        Filistin soruşturması açıldı
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        'The Crown' dizisiyle tanınan oyuncu Khalid Abdalla hakkında, Filistin yanlısı bir protestoya katıldığı için soruşturma başlatıldı.

        İngiliz kraliyet ailesini anlatan dizide Dodi Fayed'i canlandıran Abdalla, soruşturma kapsamında Londra polisi tarafından ifadeye çağrıldı.

        'United 93', 'The Kite Runner' ve 'The Day of the Jackal' gibi filmlerde de rol alan Abdalla, 18 Ocak'taki Filistin Dayanışma Kampanyası protestosuyla ilgili olarak ifade vermeye çağrıldığını sosyal medyadan duyurdu.

        Khalid Abdalla, 'The Crown' dizisinde Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi Fayed'i canlandırıyor

        Instagram paylaşımında, "Bunun suçlamalarla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı henüz belli değil" diye yazan oyuncu, "Bu ülkede protesto hakkı saldırı altında ve hepimizin onu savunması gerekiyor. Filistin'i savunan sesleri sansürleme girişimlerinde endişe verici bir artış olsa da, etnik temizlik için açık çağrılar yapılsa da, işe yaramayacak" dedi.

        Filistin Koalisyonu, polisin bir grup aktiviste ifade çağrısı gönderme kararını kınadıklarını açıkladı.

        Polisin ifadeye çağırdığı kişileri, 'protesto hakkını kullanmak için belirlenen koşulları ihlal etmekle' suçladığı öğrenildi.

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        #Khalid Abdalla
        #Filistin
        #protesto
        #the crown

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