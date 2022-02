The Art Room açıldı

HABERTURK.COM

Sanatın her ayrıntıda kendini gösterdiği The Marmara Pera’nın altı sanatçıya ev sahipliği yaptığı Sanatçıya Ait Bir Oda 'The Art Room' projesinde atölye sürecinin sonuna gelindi. Cubis Art İstanbul ile iş birliği yapan The Marmara Pera, sanatın hayata ve şehre karışarak sanatseverlerle bir araya geldiği proje kapsamında salonunu sanatçılar için atölyeye dönüştürdü.

Atölye sürecinin sonunda ortaya çıkan eserler ise 10 - 28 Şubat tarihlerinde The Marmara Pera’da sergilenecek. Proje boyunca sanatçıların çalışmalarına ve yaratım süreçlerine yakından şahit olma fırsatı yakalayan sanatseverler, bu sergiyle ortaya çıkan eserleri görebilecek.

The Art Room projesi kapsamında altı sanatçı atölyelerini The Marmara Pera’ya kurarak çalışmalarını sürdürdü ve sanatseverlerle bir araya gelerek atölyelerinin kapılarını açtı. Ayşe Nergis Şimşek, Deniz Braderin, Elif Fırat, Hakan Öktem, Özne Özkan ve Sema Yiğit’in yer aldığı projede sanatçılar, resim, seramik, illüstrasyon, ses enstalasyon ve video art alanındaki üretimlerine bir ay boyunca The Marmara Pera’da devam etti.