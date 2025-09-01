TFF ile Ray Sigorta arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ray Sigorta arasında 3 yıllığına milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Birinci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Ray Sigorta CEO'su (Üst yönetici) Koray Erdoğan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Didem Karagenç ve davetliler katıldı.

A Milli Erkek Futbol Takım'ın son yıllardaki yükselişinin herkesin beğenisini kazandığını belirten Hacıosmanoğlu, "Türk futbolu için önemli bir anlaşmayı duyurmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer alan Ray Sigorta, 3 yıl boyunca kadın ve erkek milli takımlarımızın ana sponsorluğunu üstlenecek. Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye yeniden milli takımın etrafında kenetlendi. Oyuncularımız önce 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı, daha sonra da Uluslar A Ligi'ne çıktı. Şimdi 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Önce Gürcistan, sonra da İspanya ile önemli maçlara çıkacağız. Hedefimiz belli, 24 yıl sonra gruptan çıkarak hak ettiğimiz yerde olacağız. A Milli Kadın Takımı'mızın da yükselişi devam ediyor. Milli takımımız, Uluslar B Ligi'ne yenilgisiz çıktı, ekim ayında Kosova ile iki maç oynayağız. Takımlarımıza başarılar diliyorum. En büyük desteği sponsorlar sağlıyor. Türk futbolunun gelişimi için sponsorlarla el ele veriyoruz. İş birliğinin hayata geçmesini sağlayan profesyonellere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gürcistan ve İspanya ile oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazır olduklarını aktaran İbrahim Hacıosmanoğlu, "İki maça da hazırız. Hollanda maçında elendiğimizde talihsiz şekilde, çok kızgındım. Kızım, 'Baba neden kızıyorsun? Git futbolun başkanı ol' dedi. 12 gün kala karar verdik, yola çıktık. Ben onun temiz kalbine inanıyorum. Macaristan maçının skorunu bilmişti. İspanya maçının skorunu da o zaman söylemişti. Umarım iki maçta da iyi sonuçlar alırız ve Türk milletini sevindiririz." diye konuştu.

KORAY ERDOĞAN: RAY SİGORTA, SEKTÖRE YÖN VEREN BİR KONUMA GELDİ

Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, TFF'nin 3 yıl boyunca bütün sigorta ihtiyaçlarının Ray Sigorta tarafından karşılanacağını vurguladı.

Koray Erdoğan, Ray Sigorta'nın Türkiye'nin köklü şirketlerinden olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Ray Sigorta 67 yıldır bu topraklara güven veren Türkiye'nin en köklü şirketlerden birisi. Ray Sigorta son 10 yılda oyunu farklı şekilde oynuyor. Ray Sigorta gerek altyapısı, hizmet kalitesi, personeliyle sektöre yön veren bir konuma geldi. Bu gücü ülkemizin en büyük tutkularından biri olan futbolla birleştirdi. Milli takıma sponsor olmak sadece bir iş birliği değil. Ülkemizin değerlerine sahip çıkmak, gençlere ilham vermek ve sporun birleştirici özelliğini gelecek nesillere taşımak misyonumuz. Ray Sigorta olarak bu ihtiyaçları karşılıyoruz. 3 yıl boyunca federasyonumuzun bütün sigorta ihtiyaçları Ray Sigorta tarafından karşılanacak. Milli takımımız önünde iki önemli maçı var. Gürcistan ve İspanya maçlarından çok iyi sonuçlarla dönerek Dünya Kupası yolunda çok büyük avantaj sağlayacak. Ülke olarak en büyük arzumuz milli takımımızı Dünya Kupası'nda görmek. A Milli Kadın Futbol Takımı'mızda Uluslar B Ligi'nde mücadele ederek ülkemizi gururlandırmaya devam edecek. Bu iş birliği ülkemize, federasyonumuza, milli takımımıza ve Ray Sigorta'ya hayırlı uğurlu olur."

NECLA GÜNGÖR KIRAGASI: KADIN FUTBOLU EN ÜST NOKTASINI BULMAYA ÇALIŞIYORUZ

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunun kendi "Everest noktasını" bulmaya çalıştığını belirtti.

Necla Güngör Kıragası, TFF'nin Türk futbolunun gelişimini desteklemek ve tabandan tavana futbolu geliştirmek için özveriyle çalıştığının altını çizerek "Ray Sigorta, çalışanını merkeze koyan, etkili iletişimiyle güven ortamını sağlayan 7/24 ulaşılabilirliğiyle hizmet veren, 2025 yılında Türkiye'nin en iyi iş verenleri listesine girerek öznesinin bir kez daha insan olduğunu kanıtlamış bir kurumdur. Kadın futbolu en üst noktasını bulmaya çalışıyor. Son 5 senedir kadın milli takımlar olarak göstermiş olduğumuz ilerleme, kendi Everest noktamıza ulaşmak için gerekli motivasyonu sağlamaktadır. Yol arkadaşımız Ray Sigorta'nın desteğiyle saha dışındaki riskleri de bertaraf etmeye başlayacağız. A Milli Erkek Takımı'mıza Gürcistan ve İspanya maçlarında başarılar diler, atılan imzaların hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MONTELLA: SİGORTA, BİR KORUMA VE DAYANAKTIR

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ray Sigorta ile imzalanan sponsorluk anlaşmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

İtalyan teknik adam, "Ray Sigorta gibi uluslararası bir şirketle yol yürümek bizi mutlu ediyor." diyerek şunları söyledi:

"Daha büyük hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum. Sigortalarla kendimizi koruma altına almış oluyoruz. Sigorta, bir koruma ve dayanaktır. Milli takımımızla beraber yürüyeceğiz. Hedeflere ulaşmak için en iyisini yapacağız. Uzun zamandır Dünya Kupası'nda yokuz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Gürcistan ve İspanya maçlarında elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Sigorta konusuna ilgisinin olduğunu belirten Montella, "Ailemize, evimize, sağlığımıza sigorta yaptırıyoruz. Umuyorum ki kimse kullanmak zorunda kalmaz. Formaliteden değil de Ray Sigorta'ya resmi olarak bağlanmak isterim. Takım olarak sigorta yaptırmak gerekir. Bireysel olarak da yaptırmak gerekir. Futbolculuk kariyerimde 13 ameliyat geçirdiğim için şirketler çok mutlu değildi. Sigortayla kendimi korudum." diyerek sözlerini tamamladı.

İmza töreni, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.