Kulüpler Birliği Vakfı, ligdeki hakem kararları sonrasında dün olağanüstü toplanmış ve yaklaşık 4 saat boyunca fikir alışverişi yapmıştı. Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu hakem kararlarıyla ilgili olarak önlem ve yapısal değişiklikler üzerinde tartıştıklarını; TFF'ye sunmak üzere bir yol haritası hazırladıklarını açıklamış ve Federasyon ile görüşeceklerini belirtmişti. Gözler bu toplantıya dönerken kritik zirve kapalı kapılar ardında gerçekleşti!

Bugün Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki ofisinde öğlen saatlerinde gerçekleşmesi beklenen toplantının yeri değişti. Gerçekleşen zirvede Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı ve MHK Başkanı Serdar Tatlı bir araya geldi. Toplantıda kulüplerin MHK'nin hakem atamalarının yapısıyla ilgili değişiklik isteklerini ilettiği belirtildi.