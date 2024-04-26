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        Haberler Spor Futbol TFF, Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezasına indirim yaptı - Futbol Haberleri

        TFF, Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezasına indirim yaptı

        Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçından çekilmesi sonrasında verilen 4 milyon TL'lik para cezasının 400 bin TL'ye düşürüldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.04.2024 - 18:47 Güncelleme: 26.04.2024 - 18:55
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        TFF'den Fenerbahçe'nin cezasına indirim!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına çıkmaması sebebiyle 3-0 mağlup olmasını onadı. Kurul, sarı-lacivertli ekibin 4 milyon TL para cezasını ise 400 bin TL'ye indirdi.

        Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 26 Nisan 2024 günlü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar belli oldu.

        Kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

        "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 11.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1049 - K.2023-2024/1320 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.04.2024 Cuma günü icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş. vekilleri Av. Doğukan Şenol ile Av. Ali Topuz'un hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

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        - Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılması cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        - FDT'nin 35/1. maddesi uyarınca (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) verilen4.000.000,00 TL para cezasının; fiile uyan disiplin ihlalinin FDT'nin 36. maddesi kapsamında sportmenliğe aykırı davranış olduğu kabul edilerek, ihlalin işleniş biçimi, işlendiği yer ve zaman gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşarak FDT'nin 36/1-ç maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası tayin edilerek sübut yönünden oybirliği, cezanın tayini yönünden bir kısım üyenin karşı oyuyla oyçokluğu ile kararın düzeltilerek onanmasına,

        Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 18.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1054 - K.2023-2024/1362 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

        - Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Alt Tribün 318-319 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

        Karar verilmiştir."

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