TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ceyhun Kazancı görevinden istifa etti.

Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

Öte yandan Kazancı'nın derbi hakemi kararı sonrası Riva'daki eşyalarını topladığı öğrenildi. Hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde yerli hakem görev yapacak.

💥 Ceyhun Kazancı'nın istifası! 🧾



🎙️ HT Spor muhabiri @ogzhngenc, TFF'de yaşanan bu gelişmeye yönelik tüm detayları aktardı. pic.twitter.com/gked6lJazB — HT Spor (@HTSpor) March 26, 2025

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BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPACAK

Derbiye yabancı hakem istediğini daha önce deklare eden Beşiktaş, Serdal Adalı'nın bu konu hakkında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, TFF'nin Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı açıklandıktan sonra bir saat içerisinde Tüpraş Stadyumu'nda açıklamalarda bulunacaktır." denildi.

NE OLMUŞTU? TFF yönetimi, milli maçlar öncesinde yaptığı toplantıda bu konuyu da görüşürken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dışında diğer yönetim kurulu üyeleri ikiye bölünmüş durumdaydı. Bir kısmı yerli, diğer bir kısmı ise yabancı hakem demişti. Yönetim kurulunda oyların eşit çıktığı bilgisi mevcuttu. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Şimdi bir kez daha yabancı kararı alırsak bu taleplerin önüne geçemeyiz" düşüncesinde olduğu öğrenildi. Beşiktaş, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakeminin yabancı olması yönünde TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Önceki gün de kulübün sitesinden yapılan açıklamada bu çağrı tekrarlanırken, TFF'ye "Adaletsizliğin altına imza atmayın" şeklinde mesaj verilmişti.