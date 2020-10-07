Suriye ve Irak, Mali ve Orta Afrika ile Lübnan' asker gönderme yetkisi veren sınırötesi tezkereleri bugün Meclis'te görüşülecek. Bu gelişmenin ardından tezkere nedir sorusu merak konusu oldu. Peki Tezkere nedir, ne demek? İşte TDK Tezkere'nin anlamı...

TEZKERE NEDİR?

Hem pusula anlamı hem de askerlik ile ilgili anlamları üzerinden tezkere kelimesi gündelik yaşamda yaygın kullanılan sözcüklerden biridir. Özellikle askerliğin bitmesini anlatan resmi belge olarak öne çıktığı için gündelik hayatta çok fazla bilinen bir sözcüktür. Bu anlamı üzerinden ayrıca birçok farklı eserde kullanılmış ve farklı şarkılarda değerlendirilmiştir.

Günümüzde askerliğin dışında daha çok diğer anlamları edebi eserlerde ya da yazılı kaynaklarda ortaya çıkmaktadır.

TEZKERE NE DEMEK?

Tezkere kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Türkçede yerleşik olarak birden fazla anlamı üzerinden ele alınmakta ve kullanılmaktadır.

- Pusula,

- Askerlik görevinin bittiğini gösteren belge,

- Herhangi bir iş konusunda izin verildiğini bildiren resmi kağıt,

- Genel olarak kiraz ağacı kabuğundan yapılmış olan mızrak,

Bu şekilde farklı anlamları ile beraber tezkere kelimesini değerlendirebilirsiniz. Örneğin pusula anlamı üzerinden bir cümle vermek gerekirse;

"Bu vaziyette en tabii çare, ona küçük bir tezkere yazmaktı." R. N. Güntekin