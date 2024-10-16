TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV bursu ne kadar, kaç TL?
Türk Eğitim Vakfı burs sonuçları ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Başvurular Obigenç üzerinden online olarak gerçekleştirdi. Peki TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV bursu ne kadar, kaç TL?
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TEV burs sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Kasım ve Aralık aylarında ise değerlendirme süreci devam edecek. Değerlendirme sonuçları tamamlanan öğrencilere, SMS veya e-posta yoluyla bildirim yapılacak. Peki TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV bursu ne kadar?
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TEV BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Meslek Lisesi Bursu: 9 Eylül-1 Kasım 2024
Üstün Başarı Bursu (ÜBB): 2 Eylül-4 Ekim 2024
ÜBB Sanat Bursu: 21 Ekim-8 Kasım 2024 (Sanat alanında eğitim gören öğrenciler için)
Yüksek Lisans ve Doktora Bursları: 23 Eylül-18 Ekim 2024
Adaylar, burs başvurularını TEV'in resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilir. Burs sonuçlarının açıklanması için sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, ilerleyen günlerde yapılacak duyuruları takip edebilirler.
TEV BURSU NE KADAR?
2024-2025 öğretim yılında yükseköğrenim bursu aylık 4.500 TL'dir.
TEV BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül ayında başvurular alınır, Ekim ayı boyunca mülakatlar yapılır.
Kasım ve aralık ayları boyunca değerlendirmeler devam eder. Süreci tamamlanan öğrencilere SMS veya e-posta ile ya da adaylar için oluşturulan platformdan bildirim yapılmaktadır.
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Türk Eğitim Vakfı henüz 2024-2025 eğitim öğretim yılında alınan burs başvuru sonuçlarını açıklamadı.
Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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