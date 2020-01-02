Tespit kelimesi nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre; tesbit mi doğru tespit mi? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

TESPİT SÖZCÜĞÜNÜN DOĞRU YAZILIŞI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, tespit şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "tesbit" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "tespit"tir.

TESPİT NE DEMEK?

Türkçede bulunan Arapça kökenli sözcülerden biri olan tespit, "saptama, belirleme, sabitleme" anlamlarına gelmektedir.