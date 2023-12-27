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        Haberler Dünya Tesla robotu, fabrikada mühendise saldırdı

        Tesla robotu, fabrikada mühendise saldırdı

        Yeni ortaya çıkan bir rapora göre, 2021 yılında elektrikli otomobil üreticisinin Teksas'taki fabrikasında bir Tesla mühendisi, robot tarafından saldırıya uğradı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 12:46 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:46
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        Tesla robotu, mühendise saldırdı
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        Teknoloji web sitesi The Information'ın haberine göre, araba parçalarını hareket ettirmek üzere tasarlanan robotun, işçinin bakım yapmasına olanak sağlamak amacıyla kapatılması gerekiyordu.

        MÜHENDİSİ DUVARA SAVURDU

        Ancak makinenin yanlışlıkla açık bırakıldığı ve programlanan hareketleri yaparken, mühendisi duvara savurduğu belirtildi.

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        Olay sırasında mühendisin robotu durdurmaya çalıştığı ve bu sırada robotun metal pençelerini çalışanın sırtına ve koluna sapladığı ifade edildi.

        VÜCUDUNDA KESİKLER MEYDANA GELDİ

        Çalışanın Austin'deki fabrikada meydana gelen kazada kan izi bırakan kesiklere maruz kaldığı söylendi.

        Tesla'nın Giga Texas fabrikasında 2022'de neredeyse her 21 işçiden birinin ise iş sırasında yaralandığı belirtildi.

        Öte yandan uzmanlar, Tesla'nın yalnızca 2018'de hükümet dosyalarında 36 yaralanmayı raporlamadığını ortaya çıkarırken çalışanlara yönelik güvenlik tartışmalar büyümeye devam ediyor.

        Tesla ve Elon Musk'tan ise konuya yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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