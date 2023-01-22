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Teşkilat 61. bölüm full izle! TRT 1 Teşkilat son bölüm tekrar tek part ve kesintisiz hd izle

Teşkilat 61. bölüm yayınlandı! Teşkilat son bölümünde yaşananlar

Teşkilat 61. son bölüm 22 Ocak Pazar akşamı 20:00'da TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Teşkilat son bölümde; Girdabın içine çekilen Ömer, oklar kendisini gösterince son nefesini vermek üzeredir. Teşkilat 61. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Teşkilat son bölüm özeti...

Giriş: 22.01.2023 - 21:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Başrollerinde Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtçu, Gürkan Uygun gibi isimleri buluşturan Teşkilat her hafta pazar akşamı yayınlanıyor. Teşkilat 61. bölüm izlemek isteyen dizi severler Teşkilat son bölüm tek parça izleme linkini sorguluyor. İşte Teşkilat 61. bölüm full izle...

  • TEŞKİLAT 61. BÖLÜM İZLE!

    Diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler Teşkilat 61. bölüm izleme linkini araştırıyor. Teşkilat son bölüm TRT 1 interet sitesi üzerinden yayınlanacak.

  • TEŞKİLAT 61. BÖLÜMÜ ÖZETİ

    Girdabın içine çekilen Ömer, oklar kendisini gösterince son nefesini vermek üzeredir. Frederick’in bilgisayarından alınan verilerden bir suikast olacağı bilgisine ulaşan ekip üyeleri, suikast planını çözmeye çalışır. Celine’in vurulmasından dolayı karmaşık duygular içinde olan Hartley ise kendisini Helen’le yüzleşmenin tam ortasında bulur. Efkar ve Korkut, Sacide’yi korumak için gittikleri yerde ummadıkları birisine yakalanır. Ömer, suikastı gerçekleştirecek tetikçiye doğru yola çıkar. Bu yolun sonunda ulaşacağı tetikçi, hiç beklemediği birisi çıkacaktır. Hartley’in kurduğu kumpas, tüm dengeleri alt üst ederken; ekip ise bir açmazın içine doğru sürüklendiğinden habersizdir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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