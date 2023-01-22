TEŞKİLAT 61. BÖLÜMÜ ÖZETİ

Girdabın içine çekilen Ömer, oklar kendisini gösterince son nefesini vermek üzeredir. Frederick’in bilgisayarından alınan verilerden bir suikast olacağı bilgisine ulaşan ekip üyeleri, suikast planını çözmeye çalışır. Celine’in vurulmasından dolayı karmaşık duygular içinde olan Hartley ise kendisini Helen’le yüzleşmenin tam ortasında bulur. Efkar ve Korkut, Sacide’yi korumak için gittikleri yerde ummadıkları birisine yakalanır. Ömer, suikastı gerçekleştirecek tetikçiye doğru yola çıkar. Bu yolun sonunda ulaşacağı tetikçi, hiç beklemediği birisi çıkacaktır. Hartley’in kurduğu kumpas, tüm dengeleri alt üst ederken; ekip ise bir açmazın içine doğru sürüklendiğinden habersizdir.