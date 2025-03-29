TESİYAP, ev sahipliği yaptı

Fransa’nın Lille kentinde 25 - 27 Mart arasında düzenlenen Series Mania Forum’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ve TESİYAP (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği)iş birliği ile açılan Türkiye standı, Türk dizi ve sinema sektörünün uluslararası görünürlüğünü artırma yolunda önemli temaslara ev sahipliği yaptı.

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Etkinlik boyunca Türkiye standında, Fransa Ulusal Film Merkezi (CNC) Uluslararası Direktörü Jérémie Kessler ve ekibi, Series Mania Genel Direktörü Laurence Herszberg, Series Mania Institute temsilcisi Marianne Guillon, Belçika Film Fonu Screen Flanders yetkilisi Katrien Maes, Fildişi Sahilleri İletişim Bakanlığı Danışmanı Agnes Kraidy ve ekibi, Salon International du Contenu Audiovisuel d’Abidjan temsilcileri ağırlandı.

TÜRK-FRANSIZ ORTAK ETKİNLİĞİ YOLDASinema Genel Müdürlüğü ile CNC arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Türk ve Fransız sinemacılar arasında ortak yapımları teşvik edecek bir etkinlik planlandı. İstanbul’da düzenlenecek olan bu buluşma, iki ülke arasındaki sinema diplomasisinin güçlenmesi adına önemli bir adım olacak.

BİROL GÜVEN: SERIES MANIA’YI CİDDİYE ALMALIYIZForum kapsamında Türkiye standında yer alan Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve TESİYAP Genel Sekreteri Burhan Gün, uluslararası sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Series Mania Genel Direktörü Laurence Herszberg ile yapılan görüşmede ise, önümüzdeki yıl için birçok ortak etkinlik planı ele alındı.Birol Güven, etkinliğe dair yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Burası çok farklı ve sıra dışı bir sinema ve televizyon etkinliği. Türk sinema ve dizi sektörünün, Series Mania’yı çok ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum.”Türkiye’nin güçlü katılımıyla gerçekleşen Series Mania Forum 2025, Türk içeriklerinin uluslararası pazarlardaki gücünü pekiştiren önemli bir platform olmayı sürdürdü.