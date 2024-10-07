Balıkesir in Burhaniye Belediyesi m&uuml;lkiyetinde bulunan ve Burhaniye Belediyesi Kent Arşivi olarak hizmet vermesi planlanan tescilli Pazarbaşı Konağı nda restorasyon ve &ccedil;evre d&uuml;zenleme &ccedil;alışmaları s&uuml;r&uuml;yor. &Ccedil;alışmalar kapsamında Burhaniye Belediyesi Park ve Bah&ccedil;eler M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; ekipleri, Hacıahmet Mahallesi nde yer alan konağın &ccedil;evresinde peyzaj &ccedil;alışmalarına başladı. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, 1935 yılında inşa edilen iki katlı kagir-ahşap yapıdaki &ccedil;alışmaları yerinde inceledi.