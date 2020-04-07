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Tesbih namazı kaç rekattır nasıl kılınır? Şeklindeki sorular Berat Gecesi olması sebebiyle müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her müslümanın ömründe en az bir kez tesbih namazı kılmasının büyük faydası olduğuna inanılan tesbih namazı saat kaçta? İşte 7 Nisan Diyanet tesbih namazı...
2020 TESBİH NAMAZI SAAT KAÇTA? NAMAZ VAKİTLERİ
ADANA
BURSA
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
İmsak
04:46
05:03
05:01
04:49
05:15
Güneş
06:09
06:31
06:31
06:16
06:40
Öğle
12:46
13:11
13:11
12:56
13:19
İkindi
16:22
16:48
16:49
16:33
16:55
Akşam
19:13
19:41
19:42
19:26
19:47
Yatsı
20:30
21:03
21:05
20:47
21:06
TESBİH NAMAZI NEDİR?
Her rek‘atında yetmiş beş defa “sübhânallāhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” şeklinde zikir lafzı okunan dört rek‘atlı bu namaza “sübhânallah” ifadesinin çokça tekrarlanması dolayısıyla “tesbih namazı” (salâtü’t-tesbîh) adı verilmiştir. Terim olarak tesbîh, “Yüce Allah’ı ulûhiyyetle bağdaşmayan sıfatlardan tenzih ederim, O’nu en üstün sıfatlarla anarım” mânasındaki sübhânallah vb. zikir lafızlarını söylemeyi ifade eder. Ebû Dâvûd, Tirmizî ve İbn Mâce’nin es-Sünen’lerinde ve diğer bazı hadis kitaplarında tesbih namazı hakkında pek çok hadis rivayetine yer verilmiştir
TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Tesbih Namazı, pek çok kandil gecesinde olduğu gibi, Kadir Gecesi kılınabilecek namazlardan biridir. Tesbih Namazı dört rekattır.
Tesbih Namazı’na şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem’in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber
Tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir; “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym
Tesbih Namazı şöyle kılınır;
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber” diyerek namaza başlanır.
Sübhâneke’den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure’den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece birinci rek’at kılınmış olur.
İkinci rek’ate kalkılır.
2.Rekat
Fatiha’dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure’den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.
3.Rekat
Sübhâneke’den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure’den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Böylece üçüncü rek’at kılınmış olur.
Dördüncü rek’ate kalkılır.
4.Rekat
Fatiha’dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure’den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Dördüncü rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında beher rek’atte okunan tesbih adedi 75’dir. Dört rek’atte 300 tesbih okunmuş olur.
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