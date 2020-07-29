Zilhicce Terviye günü nedir? Terviye günü ne zaman? Araştırılıyor. Zilhicce terviye günü, hacıların güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri dolayısıyla oruç tutmalarının doğru olmadığı bilgisinin yer aldığı gündür. İşte Terviye günü hakkında detaylar...

ZİLHİCCE TERVİYE GÜNÜ NEDİR?

Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.

Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye günü" denir.

"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban kesmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet edilir.

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Yevm-i Terviye (Terviye günü): Zilhicce'nin 8'nci günüdür (29 Temmuz 2020). Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.