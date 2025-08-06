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        Haberler Magazin Terry Reid, hayatını kaybetti

        Terry Reid, hayatını kaybetti

        İngiliz rock şarkıcı Terry Reid kanser tedavisinin ardından 75 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 09:56 Güncelleme: 06.08.2025 - 11:24
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        3 büyükten biriydi: Hayatını kaybetti
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        'Superlungs' lakaplı söz yazarı ve gitarist Terrance James Reid, 5 Ağustos'ta kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

        Terry Reid, 13 Kasım 1949'da İngiltere'nin Cambridgeshire adından metropoliten olmayan bir kontlukta dünyaya geldi.

        Gençliğinde Redbeats adında bir grupta çalan Reid, daha sonra Peter Jay and the Jaywalkers'a katıldı ve 16 yaşına geldiğinde Rolling Stones'un turnesine Ike & Tina Turner ve Yardbirds ile birlikte katıldı.

        Daha sonrasında kariyerine solo devam eden Terry Reid, 1968'de ilk albümü Bang Bang, You're Terry Reid'i çıkarmasının ardından şarkı, John Mellencamp, REO Speedwagon ve Crosby, Stills, Nash & Young gibi büyük isimler tarafından yeniden yorumlandı.

        Reid, kariyeri boyunca Cream, Fleetwood Mac, Jethro Tull gibi bir çok isimle turneye çıktı. ABD'li şarkıcı Aretha Franklin, 1968'de İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında dünya medyasına; "İngiltere'de sadece üç büyük şey oluyor: Rolling Stones, Beatles ve Terry Reid" şeklinde duyurmuştu.

        Terry Reid, son albümü The Drive'ı 1991'de çıkardı ve geçtiğimiz eylül ayında İngiltere'de Half Moon'da son konserini vermesinin ardından, kanser tedavisi görmesi nedeniyle bir dizi konserini iptal etti. Reid'in, tıbbi masraflarının karşılanması için 'GoFoundMe' adlı bir kampanya başlatılmıştı.

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        #James Reid

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