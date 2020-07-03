Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi Yargıcı Cameron Mander, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine yaptığı terör saldırılarında suçunu kabul eden teröristin 24 Ağustos'ta mahkemeye çıkacağını açıkladı.
Yargıç Mander, mahkeme tarihinin duyurulmasındaki gecikmenin, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle Yeni Zelanda dışındaki mağdurlar ve ailelerinin ülkeye dönememelerinin göz önüne alınmasından kaynaklandığını söyledi.
Mağdurlar ve yakınlarının mahkeme tarihinde ülkeye dönememeleri durumunda teknolojinin devreye girebileceğini belirten Mander, uzaktan katılmalarını sağlamak için video konferans yönteminin kullanılabileceğini belirtti.
Ailelerden ve mağdurların vereceği ifadeleri de dahil olmak üzere mahkemenin 3 üzerinden planladığını hatırlatan Mander, ancak ihtiyaç duyulması halinde duruşmaların "gerektiği kadar" uzatılabileceğini sözlerine ekledi.
Kovid-19 kısıtlamları kapsamında sınırların kapalı olduğu ülkede, Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanlar geri dönebiliyor ancak gelişlerinden itibaren 14 gün süreyle karantinaya girmeleri gerekiyor.
HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ
Christchurch Yüksek Mahkemesinde 26 Mart 2020'de hakim karşısına çıkan terörist, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve biri de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.
AA'nın haberine göre; beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 24 Ağustos Pazartesi sabah 10:00'da başlayacak mahkemenin sonunda, ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.
Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında terörist Tarrant, otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu. Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.
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