Terör örgütünün 'kurye' yapılanmasına operasyon

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Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın kurye iş birlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 kişi gözaltına alındığı operasyonlarda yapılan ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için ekiplerin operasyonları sürüyor.