Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ç'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığına getirildi.