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Terör örgütü PKK/YPG, Halepte silahlı kadrosu için 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'de Halep il merkezinde yaşayan 13 yaşındaki kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdığı bildirildi.

Giriş: 20.03.2023 - 16:18 | Güncelleme: ABONE OL
Terör örgütü PKK 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
AA

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağından (SNHR) yapılan yazılı açıklamada, SDG adını kullanan PKK/YPG'nin silahlı kadrosu için çocukları alıkoymaya devam ettiği vurgulandı.

Ağın açıklamasında, PKK/YPG'li teröristlerin, 11 Mart'ta Halep il merkezinde varlık gösterdikleri Şeyh Maksud Mahallesi'nden silahlı kadrosuna katmak için H.S'yi kaçırdığı belirtildi.

Açıklamada örgütün Halep'teki bir noktasına götürüldüğü ifade edilen Afrin doğumlu 13 yaşındaki kız çocuğu H.S'nin, ailesiyle de görüşmesine izin verilmediği kaydedildi.

Terör örgütü, işgalinde tuttuğu bölgelerden kaçırdığı veya alıkoyduğu gençler ile çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

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