Terör örgütlerine yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, terör örgütlerindeki çözülmeyi hızlandırdı. Terör örgütlerine katılım son yılların en düşük seviyelerine inerken, terör örgütlerinden kaçışlar ise arttı. Bu kaçışlarda özellikle ailelerin güvenlik güçleriyle işbirliğinin önemli bir katkısı oldu.

İkna çalışmaları sayesinde; 2017 yılından bugüne kadar toplam 408 terörist, terör örgütlerinden ayrılarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, ülkemizi tehdit eden tüm terör örgütleriyle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Silahlı mücadelenin yanı sıra gençlerin terör örgütlerinin kucağına düşmesinin önüne geçilmesi ve örgütten kurtarılması için de önemli adımlar atıyor. Çocuk ve gençleri acımasızca suistimal eden terör örgütü, PKK/KCK’nın, Irak ve Suriye’de bulunan örgüt kamplarında zorla tutulan ve yaşları dokuza kadar düşen sadece çocuklardan oluşmuş kampları bulunuyor.

SOSYAL VE PSİKOLOJİK MÜCADELE YÜRÜTÜLÜYOR

İçişleri Bakanlığı, gençlerin terörden korunması maksadıyla, alt yapısı psikolojik ve sosyolojik temellere dayanan bir sistem geliştirdi. Bu sistem kapsamında çocukları terör örgütü elinde olan aileler ile işbirliği yapılıyor. Terör örgütünden çocukların ve gençlerin evlerine dönmeleri sağlanarak profesyonel yöntemlerle gelecekleri garanti altına alınıyor.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORLAR

Terör örgütlerinden koparılan teröristlerin başta eğitim olmak üzere hayatlarını hiçbir korku ve baskı altında kalmadan kendilerini şekillendirmelerine imkân tanınıyor. Evlerine geri dönen teröristler, “Bu süreçte devletin kendilerine bu kadar sahip çıkacağını tahmin etmediklerini, sürecin her aşamasında devletin güvenlik birimlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, insana insan olduğu için değer verildiğini gördüklerini, hiçbir çıkar gözetilmediğini, artık geleceğe umutla baktıklarını” anlattı.

Aileler; güvenlik güçlerinin, örgütten kurtarılan çocukların, yırtılan kıyafetlerine kadar her şeyi düşündüğünü söylüyor

Bu süreçte çocuklarını geri almak için devletle beraber örgüte karşı mücadele eden aileler; “Örgütten kurtarılan çocuklarının yırtılan kıyafetlerine kadar güvenlik birimlerinin her şeyi düşündüklerini, tüm çabanın kendilerinin ve çocuklarının güvenliğinin olduğunu gördüklerini, akıllarında devlete karşı olan olumsuz tüm düşüncelerin kırıldığını ve örgütün propagandasının yanlış olduğunu” söyledi.

408 TERÖRİST İKNA OLDU

PKK/KCK Terör Örgütü ile Aşırı Sol Terör Örgütlerinin tüm kirli yalanlarına ve çirkin yüzüne rağmen güvenlik güçlerinin, ikna çalışmaları sayesinde; 2017 yılında 105, 2018 yılında 165 ve 2019 yılında bugüne kadar 138 olmak üzere toplam 408 terörist, terör örgütlerinden ayrılarak teslim oldu.

ÇİRKİNLİKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Teslim olan teröristler terör örgütünün iç yüzünü de tek tek anlattı. Teslim olan teröristler; terör örgütünün değişik yöntemlerle kendilerini kandırdıkları, örgüt içerisinde üst seviye teröristlerle alt kademelerdeki teröristler arasında çok büyük uçurumların olduğu, lider kadrodaki teröristlerin zevk ve sefa içerisinde yaşarken kendilerinin aç ve susuz dağlarda hayatta kalmaya çalıştıkları bilgisini verdi.

Yine teslim olan teröristler ifadelerinde, lider teröristlerin kendi güvenliklerini sağlamaları için diğer teröristleri riske attıkları, erkek ve kadın teröristlerin arasındaki gönül ilişkileri nedeniyle infaz edildiği, lider teröristlerin kendileri ile birlikte olmak istemeyen teröristleri ajan olduklarını söyleyerek öldürttüğü, bazı teröristlerin hamile kalmaları durumunda gözetim altında doğan bebekleri Irak’ın Mahmur kentindeki terörist kamplarındaki ailelere verdikleri, bazılarının parayla Avrupa ülkelerine satıldığını söyledi.

TESLİM OLMAK İSTEYENLERE HÜCRE CEZASI

İfadelerde, teslim olmak isteyen çok sayıda teröristin olduğu, tespit edilenlerin hücrelere kapatılarak engellenmeye çalışıldığı, bir kısmının ise DEAŞ terör örgütü ile savaşma bahanesi ile ölüme terk edildiği, teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından öldürülecekleri, işkence edileceği yönünde propaganda yapıldığı, ancak teslim olmaları ile birlikte kendilerine herhangi bir kötü muamelede bulunulmadığı, aileleri ile rahatça görüştürüldükleri, her türlü adli yardımda bulunulduğunu belirtti.