        Terör finansmanını önleme adımı: Kara para ile mücadelede yeni dönem başlıyor

        Terör finansmanını önleme adımı: Kara para ile mücadelede yeni dönem başlıyor

        Mali Suçları Araştırma Kurulu, terörün finansmanına dair yeni tedbirler alacak. Mali eylem görev gücünün belirlediği kriterler hayata geçirilecek. Uyuşturucu ve yasa dışı bahisle elde edilen kara paranın aklanmasının önlenmesi için banka hesaplarındaki olağan dışı hareketlilik anlık takip edilecek. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 15.10.2025 - 18:35 Güncelleme: 15.10.2025 - 18:35
        Kara para ile mücadelede yeni dönem başlıyor
        Türkiye'nin de üye olduğu mali eylem görev gücü "FATF" haziran ayında kara parayla mücadeleye yönelik kriterlerini güncelledi. Mali eylem görev gücü, uyuşturucu ve terörün finansmana dair üye ülkelerin daha hızlı hareket etmesini istedi.

        HESAPLARDAKİ OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİĞE MÜDAHALE EDİLECEK

        Yeni kriterler doğrultusunda suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanun ve terörizmin finansmanı hakkındaki kanunda değişiklik yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme ak parti grubu tarafından kanun teklifi haline getirilecek. Düzenlemeyle banka hesaplarındaki olağan dışı hareketlilikler yakın takibe alınacak.

        Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücünün üstünde olduğu görülen tüm hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak. Bu hesaplara anında el konulması ya da hesabın dondurulması için gereken hukuki zemin oluşturulacak.

        İDARİ VE İŞ BİRLİĞİ TEDBİRLERİ GELİŞTİRİLECEK

        AK Parti kaynakları, "terörün finansmanıyla mücadele kapsamında özellikle uyuşturucu, bahis kaynaklı elde edilen para varlıklarının aklanmasıyla ilgili idari ve iş birliği tedbirleri geliştirilecek" ifadesini kullandı.

