Terör finansmanını önleme adımı: Kara para ile mücadelede yeni dönem başlıyor

Türkiye'nin de üye olduğu mali eylem görev gücü "FATF" haziran ayında kara parayla mücadeleye yönelik kriterlerini güncelledi. Mali eylem görev gücü, uyuşturucu ve terörün finansmana dair üye ülkelerin daha hızlı hareket etmesini istedi.

HESAPLARDAKİ OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİĞE MÜDAHALE EDİLECEK

REKLAM advertisement1

Yeni kriterler doğrultusunda suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanun ve terörizmin finansmanı hakkındaki kanunda değişiklik yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme ak parti grubu tarafından kanun teklifi haline getirilecek. Düzenlemeyle banka hesaplarındaki olağan dışı hareketlilikler yakın takibe alınacak.

Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücünün üstünde olduğu görülen tüm hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak. Bu hesaplara anında el konulması ya da hesabın dondurulması için gereken hukuki zemin oluşturulacak.

İDARİ VE İŞ BİRLİĞİ TEDBİRLERİ GELİŞTİRİLECEK

AK Parti kaynakları, "terörün finansmanıyla mücadele kapsamında özellikle uyuşturucu, bahis kaynaklı elde edilen para varlıklarının aklanmasıyla ilgili idari ve iş birliği tedbirleri geliştirilecek" ifadesini kullandı.