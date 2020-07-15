Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerGündem

Termosifon bakımı nasıl yapılır? Termosifon bakımı yapılışı

Termosifon bakımı düzenli bir şekilde yapılması gereken bakımlar arasındadır. Çünkü sıcak su ihtiyacı için termosifonlar sıklıkla kullanılmaktadır. Eğer termosifonlara düzenli bir şekilde bakım yapılmaz ise arıza sorunlarına sebebiyet verir. Termosifonun bakımı nasıl yapılır hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmak için yazımızın tamamını mutlaka okumanız gerekmektedir.

15.07.2020 - 15:52 | Güncelleme: ABONE OL
Termosifon bakımı

Sıcak su kullanmaya yarayan cihazlara verilen isime termosifon denir. Kişinin kayıt ettiği sıcak su seviyesine kadar suyu ısıtır ve daha sonra sabit kalmasına yardımcı olur. Arıza yapmasını engellemek için mutlaka bakımının düzenli bir şekilde yapılması şarttır. Termosifon nedir konusu hakkında sizlere bilgiler aktardık. Şimdi ise termosifon bakımı nasıl yapılır konusundan bahsedeceğiz o halde yazımızın devamını okumaya devam edin.

Termosifon bakımı

Termosifon bakımı düzenli bir şekilde yılda 1 defa yapılması gerekir. Şimdi bakımının nasıl yapıldığı hakkında sizlere bilgiler vereceğiz.

  • Öncelikle termosifonun iç kısmında bulunan su boşaltılır ve kireçlenme var ise kireçlenme en iyi şekilde temizlenir.
  • Termostatta bulunan giriş vana kapatılmalıdır
  • Termostatın bağlantısı kesilir
  • Termostatın alt kısmına sığacak şekilde kova koyulur ki su boşaltılacağı zaman su yere akmasın. Daha sonra termostatın içerisindeki su boşaltılır
  • Su boşaldıktan sonra valf kapatılmalıdır

Termosifon bakımı ne sıklıkla yapılmalıdır?

Termosifon bakımı ne sıklıkla yapılmalıdır sorusu ile sürekli karşı karşıyayız. Termosifonun düzgün bir şekilde çalışmasını istiyorsanız ve herhangi bir arıza ile karşılaşmamak istiyorsanız senede bir defa mutlaka termosifon bakımının yapılması gerekmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Koronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendi
Koronavirüs 3 boyutlu olarak görüntülendi
Kilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyor
Kilosu 300 TL! Birçok hastalığa iyi geliyor
Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı gündem oldu
Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı gündem oldu
Görür görmez telefonuna sarıldı! Böyle görüntülendi
Görür görmez telefonuna sarıldı! Böyle görüntülendi
ABD'de Kovid-19 aşısı son aşamada!
ABD'de Kovid-19 aşısı son aşamada!
Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi
Askeri alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi
Azerbaycan halkından seferberlik talebi
Azerbaycan halkından seferberlik talebi
Taksinin çarptığı genç hayatını kaybetti
Taksinin çarptığı genç hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X