01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu birlikte katıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçla ilgili değerlendirme yapmayı uygun görmediklerini dile getirerek, "Maç oynandı, bitti. Birimiz kazandık, birimiz kaybettik. 'Ateş düştüğü yeri yakar.' cümlesinden hareketle her anne ve babaya Allah evladını bağışlasın. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine Allah sabır versin. Bir baba olarak, evladın ne kadar önemli olduğunu, kaybın neler olabileceğini tahmin edebiliyorum. Allah sabır versin. Ülkemize Allah sabır versin. Devletimize, Allah güç ve kuvvet versin. Her zaman bir araya gelelim." diye konuştu.
Tecrübeli teknik adam, futbol ailesinin çok çabuk aynı dili konuşmaya başladığını vurgulayarak, "Belki de hiçbir taraftar birbirleriyle iletişim kurmadan, herkes kendine göre sahalarda çok önemli mesajlar verdi. Taraflı tarafsız bütün ülkenin aynı dili konuşmasından yanayım. Bugün karşı tarafta durma devri değil, beraber olma devri. Safları sıklaştırmanın tam zamanıdır. Başka bir Türkiye yok. Hepimiz yan yana, omuz omuza, diz dize, biz bize olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da Fatih Terim'in birlikte basın toplantısına katılma teklifini seve seve kabul ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Hep kötü günlerde bir araya geliyoruz ama millet olarak artık iyi günlerde bir arada olmalıyız. Birbirimizin kıymetini bilelim. Bugün işimiz icabı çıktık, maçımızı yaptık, mücadelemizi verdik, oyuncularımız sahada rekabet etti, kazandık, kaybettik. Bunlar hep bugüne kadar olan ve bundan sonra olacak şeyler. İşimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bu tür durumlarda hepimizin rengi ne olursa olsun kırmızı beyaz oluyor. Hepimizin kalbi, yüreği, vatanımız ve evlatlarımız için çarpıyor. Acılarımızı paylaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Kolay bir şey değil, çok acı. Fakat vatan da böyle vatan oluyor. Bu son olsun. Allah bir daha da bizlere böyle acılar yaşatmasın. Artık birlik zamanıdır. Biz de bu birliği bu şekilde dile getirelim istedik. Hocama teşekkür ediyorum ve maçtan dolayı tebrik ediyorum."
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