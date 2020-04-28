Çorbalar iç ısıtan mis gibi kokularıyla iştah açan başlangıçlardır. Özellikle sebzeli terbiyeli çorba özellikle fit olan sağlığına dikkat edenlerin de severek tüketeceği çok fazla sebzeyi içeren bir tariftir.

Terbiyeli Sebze Çorbası Tarifi Malzemeler:

2 adet patates

1 adet kabak

1 adet havuç

1 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

8-9 su bardağı su

Karabiber

Terbiyesi için:

8 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı un (tepeleme)

Yarım limonun suyu

Üzeri için:

Tereyağı, Zeytinyağı karışık

Kuru nane

Terbiyeli Sebze Çorbası Nasıl Yapılır?

Tüm sebzeler iri bir şekilde doğranır.

Üzerine suyu ekletip sebzeler yumuşayana kadar pişirilir.

Karabiber ve tuz eklenip blenderden çekilir.

Ayrı bir kâsede terbiye için gereken malzemeleri çırpılır.

Terbiyeyi önce bir kepçe su alarak alıştırıp daha sonra karışımın içine atılıp kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirilir.

Kaynadıktan sonra 10 dakika pişirilip sosu hazırlanıp üzerine dökülerek servis edilir.