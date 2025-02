'Terapi' seyirciyle buluştu

Kadınların yaralarını, dayanışmayla nasıl iyileştirebileceğini hem duygusal hem eğlenceli bir dille anlatan “Terapi”nin özel gösterimi 10 Şubat tarihinde UNIQ İstanbul'da gerçekleşti. Puxi Performans Sanatları'nın ilk oyunu olan “Terapi” sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

Can Çelebi'nin kaleme aldığı, Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği “Terapi”nin başrollerinde Begüm Kütük Yaşaroğlu ve Gamze Süner Atay yer alıyor. Yardımcı yönetmenliğini Tuna Gürçoşkun'un, video prodüksiyonu Tolan Yapım'ın üstlendiği oyunun müzikleri ise Teoman imzasını taşıyor.

Kahkahalar ve hüzün arasında bir yolculuk

“Terapi” oyunu; Elisa Vos (Gamze Süner Atay) adında, işinde başarılı ama kendi hayatında bir hayli çalkantılı bir psikiyatrist ile genç, saf görünen ama derin yaraları olan Yvonne Sesselaar'ı (Begüm Kütük Yaşaroğlu) bir terapi odasında buluşturuyor.

Yvonne, terapiye ilk kez gelen bir hasta gibi başlasa da seans ilerledikçe, büyük bir itirafta bulunuyor. Bu itiraf, Elisa'nın profesyonel duruşunu alt üst ederken hayatına dair sorgulamalar yapmasına neden oluyor.

Oyun bir yandan kadınların hayatındaki zorluklara, kadına yönelik şiddet ve baskıya cesur bir gönderme yaparken diğer yandan kadın dayanışmasının gücünü ve iyileştirici etkisini de vurguluyor.

Dayanışmanın gücüyle özgürleşen iki kadının hikayesi

Oyun hakkında konuşan yazar Can Çelebi “Kadınlar farklı farklı zincirlerle bağlanmış olsalar da birbirlerinin kilitlerini açacak anahtarları daima içlerinde taşırlar. Düşmanı da olsa, ezilen her sesin yankısı, kırılan her zincirin şiddetiyle yakınlaşır, bir diğerinin özgürlüğüne giden yolu açmak için sarar, destekler ve bir araya gelirler” dedi.

Yönetmen Yunus Emre Bozdoğan ise “Erkek egemen toplumda kadınlara yapılan haksızlıklara ancak kadınlar birleşerek karşı durabilir” ifadelerini kullanırken Oyuncu Gamze Süner Atay, “Bir tahterevallideyiz, hem eğleniyoruz hem korkuyoruz. Dengede durana kadar oyun devam ediyor. Oysa hayat bir oyun değil ki” dedi.

Yvonne Sesselaar'a hayat veren Begüm Kütük Yaşaroğlu ise “Terapi'de, bir sırrın açığa çıkmasıyla başlayan hesaplaşmada tam düğümler çözülüyor derken, iki kadının kendiyle yüzleşmesi ve dayanışmaya giden yolculuklarını mizah ve duygu dolu sahnelerle seyirciye aktarıyoruz” şeklinde konuştu.