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Teoman, 'Kendi Vatanında Parya' isimli bir şarkı çıkaracağını duyurdu. Teoman, 29 Eylül'de dinleyicileriyle buluşturacağı şarkıyı, 1949'da yazdığı 'Sakarya Türküsü' adlı şiire gönderme yaptığı Necip Fazıl Kısakürek'e adadığını açıkladı.

Bunun üzerine bazı kişiler, sosyal medya üzerinden Teoman için linç kampanyası başlattı. Eleştirilerin merkezini, Teoman'ın yaşam tarzının sağ cenahla zıt olduğu yönündeki düşünceler oluşturdu. REKLAM Teoman, bir linç kampanyasına dönüşen eleştirilere cevap verdi; "Siyasete değil, toplumsal barışa hizmet etsin isterim bu şarkı." Teoman'ın tam açıklaması şöyle; Dün bir post attım. Necip Fazıl Kısakürek'e adadığım bir tekli çıkartacağıma dair. 'Kendi Vatanında Parya'... Bir hiciv şarkısı olacak. Cem Karaca'nın 'Sahibi Geldi' şarkısından esinlenen, gençlere öğüt olarak. Son bölümü okursanız anlarsınız, benim yaşlılardan hiç ümidim yok. Gençler, yaşlıların yaptıkları hataları tekrar etmesin, köhneleşmiş kavgalar onların dünyalarında olmasın. Çok uzatmayacağım: -Bu ülke kimin? -Bu ülke, üzerinde yaşayan herkesin. Siyasete değil, toplumsal barışa hizmet etsin isterim bu şarkı. Sevgiler, Teoman.

Teoman, 'Kendi Vatanında Parya'nın son bölümünü de paylaştı; Teoman der ki, hiçbir şey için geç değil Otur, düşün, kendini, insanı, dünyayı anla Sen sen ol, kimseye üsten üstten bakma Zaten saçma bişey kendi vatandaşınla kavga Toplumu değiştirmek de kalmadı ayrıca sana Bak sevgi ve mantık böceği oldu, Teoman bile bu yaştan sonra Türkiye’ye söylüyor, biraz sakin olsun herkes, efendi olsun, kibar olsun Geçmişi boş ver, sünger çek, önünde geleceğin Kırma kimseyi, böbürlenme yapma afra tafra Yoksa devran değişir, doğduğun, doyduğun Olursun bir gün sen de parya kendi öz vatanında