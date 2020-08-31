'Tenet'ten 53 milyon dolarlık açılış



Christopher Nolan'ın sinemaseverleri ikiye bölen yeni filmi 'Tenet' sektöre hayat verdi. Koronavirüs nedeniyle birçok ülkede sinema salonlarının kapalı, açık olanların yarı kapasiteyle çalıştığı bir dönemde, 26 Ağustos'ta ABD dışında 41 ülkede vizyona giren Tenet'in hasılat rakamı belli oldu.

'Tenet' 4 günde 53 milyon dolar hasılat elde ederek sinema sektörünün yüzünü güldürdü. Filmin yapımcısı Warner Bros.'un başkanı Toby Emmerich, hasılatın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Tenet, ABD dışında uluslararası pazarda inanılmaz bir açılış yaptı. Doğrusu daha mutlu olamazdık..."

200 milyona mal olan 'Tenet' aralarında Hollanda, Ukrayna, Macaristan'ın da olduğu 9 ülkede yönetmen Chirstopher Nolan'ın kariyerinde en iyi açılış yapan filmi oldu. Tenet, Suudi Arabistan'da da 131 salonda 1.47 milyon dolar hasılat elde ederek bu ülkedeki en iyi açılışı yapan Hollywood filmi olmayı başardı. Film, Britanya'da 7.1 milyon dolar, Fransa'da 6.7 milyon dolar, Kore'de ise 5.1 milyon dolar hasılat yaptı.

Tenet, ABD, Çin ve Rusya'da bu hafta sonu vizyona girecek.