Temmuz ayı enflasyon beklentisi anketi paylaşıldı! Temmuz enflasyon oranı ne zaman belli olacak?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala temmuz ayı enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile netlik kazandı. Birçok konuda kritik olan enflasyon rakamları TÜİK tarafından son dakika açıklaması ile açıklanıyor. İşte temmuz ayı enflasyon oranı hakkında merak edilen güncel bilgiler...
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Enflasyon rakamları için gözler TÜİK tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevrildi. Her ay olduğu gibi bu ay için de Merkez Bankası tarafından paylaşılan enflasyon beklenti tahmini açıklandı. Peki, 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? İşte Merkez Bankası tarafından paylaşılan Temmuz ayı enflasyon beklenti tahmini anketi...
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TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelmesi halinde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Temmuz ayı enflasyon rakamları 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
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2024 MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği piyasa katılımcıları anketinin Temmuz versiyonunda 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 30 seviyelerine geriledi. Piyasanın enflasyon beklentilerinde gerileme sürüyor.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği piyasa katılımcıları anketinin Temmuz versiyonuna göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye geldi.
Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 oldu.
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24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşti.
Ankette TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50 olarak kaydedildi.
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Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,75 TL iken, bu anket döneminde 37,37 TL oldu.
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12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,41 TL iken, bu anket döneminde 41,52 TL olarak gerçekleşti.