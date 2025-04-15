Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Fethi Dağlı, ölen Erva Raziye Asar'ın annesi Nazik, babası Hasan Asar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Dağlı, 2022 yılında denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığını, ardından bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını anlattı.

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Sosyal medya uygulamasından iş bulma grubuna ilan verdiğini ve komisyon aldığını, Asar ile de bu gruptan tanıştığını savunan Dağlı, "Ben ev temizliği için bayan arıyordum. Olaydan 1 ay önce Erva ile tanıştım. Evimi temizlemesi için davet ettim. 3 sefer geldi. Sonra bu olay yaşandı. Olay günü bana 'Senden önce tanıştığım kişiler bana iyi davranmadı, sen bana iyi davranıyorsun seninle evlenmek istiyorum.' dedi. Ben hastaneye gidip tedavi gör dedim ve reddettim." ifadesini kullandı.

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"PARÇALARA AYIRDIM, KUTULARA KOYDUM"

Asar'ın, kendisine ağıza alınmayacak şeyler söylediğini öne süren Dağlı, "Evden çıkmasını istedim, bana bir şeyler fırlatmaya başladı. Bağırmaya başladığı için elimle ağzını tuttum. Eşarbı boğazına kaydı. Eşarbı sıktım. Maktul yere düştü. Sonra dışarı çıktım, o halde bıraktım. Yaralandığım için pansuman malzemesi aldım. Evdeki buzdolabına ceset bozulmasın diye bütün olarak koydum. Sonra işe gittim. Ceset 2 gün buzdolabında kaldı. Cesedi 2 gün sonra ortadan kaldırmak amacıyla parçalara ayırdım. Kutulara koydum. Güvenlik kulübesine bıraktım. Oradan taksiyle taşıyarak inşaatta bulunan asansör kuyusuna attım." beyanında bulundu.

Sanık Dağlı, olayın ardından Asar'ın telefonunun SIM kartını kullandığını ifade ederek, "Annesinin hastalık durumuna üzüldüğüm için Erva gibi yazışmalar yaptım. Bir süre sonra bir kol parçası inşaat yakınlarında bulunmuş. Güvenlik bir arkadaş beni arayıp bilgi verdi. Onu da uzaklaştırdım. Kol parçasını asansör kuyusunun olduğu yere yeniden attım." dedi. Maktulün annesi müşteki Nazik Asar ise kızının iş görüşmesi diye evden ayrıldığını, bir daha geri gelmediğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fethi Dağlı'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 19 Haziran 2024'te Erva Raziye Asar'ın iş görüşmesine gidiyorum diyerek evden ayrıldığı, haber alınamaması üzerine ailesinin kayıp ihbarı yaptığı belirtiliyor. REKLAM Yapılan incelemede, Asar'ın sanık Fethi Dağlı'nın Hürriyet Mahallesi'ndeki evine girişinin tespit edildiği, ancak çıkışının olmadığı belirtilen iddianamede, bunun üzerine sanığın evine gidildiği kaydediliyor.

İddianamede, Asar'ın, sanık Dağlı'nın evine gittiği, burada aralarında ne yaşandığının bilinmediği, sanığın ele geçirilemeyen iple Asar'ı boğarak öldürdüğü, ardından cesedi 8 parçaya ayırıp derin dondurucuda sakladığı belirtiliyor. Sanık Dağlı'nın daha sonra güvenlik olarak çalıştığı yerin yakınındaki inşaatın suyla dolu asansör boşluğuna ceset parçalarını attığı aktarılan iddianamede, zamanla su yüzeyine çıkan parçaların, sokak hayvanlarınca inşaattan dışarı taşındığı ve tesadüfen olay yerinden geçen kişilerce görüldüğü kaydediliyor. İddianamede, sanık Dağlı'nın, Asar'ın hattını alarak kendi telefonuna taktığı ve yakınlarıyla da sanki hayattaymış gibi mesajlaştığı belirtiliyor. İddianamede, sanık Fethi Dağlı'nın "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.