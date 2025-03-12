TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı motosikletli öldü

TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde henüz bilinmeyen bir nedenle emniyet şeridinde motosikletiyle duraklayan Yunus Yıldırım'a plakası alınamayan bir otomobil çarparak olay yerinden kaçtı.

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Bu sırada aynı yönde seyir halindeki Selahattin D. idaresindeki otomobil, yerde yatan motosiklet sürücüsünü fark etmeyerek üstünden geçti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.