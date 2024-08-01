TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR otomobile çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı

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Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde iddiaya göre, kaçırdığı sapağa girmek için geri giden otomobile TIR çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki 1 çocuk yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza sonrası yaralıların çevredekiler tarafından kurtarılmaya çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikameti Akşemsettin mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Turgut K. yönetimindeki otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu sapağını kaçırdı. Sapağa girmek için sağ şeritten geri gelen otomobile, Ankara istikametine ilerleyen Armağan D. yönetimindeki TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sürücüsü Turgut K. ile araçta bulunan 1 çocuk sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı 1 'i çocuk 2 kişi Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal döndü. Çevredeki sürücülerin otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.