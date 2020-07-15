DHA

İstanbul TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt'ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğunu belirledi.

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette cansız beden parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu. Bir erkeğe ait olan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

5 GÜNDÜR KAYIP OLAN ŞALSI EŞİ TEŞHİS ETTİ

Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cansız bedenin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt'ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba'nın kocasının cansız bedenini teşhis ettiği öğrenildi.

POLİS KATİL YA DA KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro Amirliği ekipleri, Akbaba'yı parçalara ayıran katil ya da katillerin bulunması için çalışma başlattı.