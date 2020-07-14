DHA

İstanbul'da TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde parçalanarak poşetlere konulmuş bir kişiye ait cansız beden bulundu.

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkii temizlik işçilerinin çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette cansız beden parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen cansız beden parçaları bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından cansız bedenin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Parçalar kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.