TEM Otoyolu'nun Bolu Köroğlu Park mevkii ile Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TIR kazalarında faciadan dönüldü.

İlk kaza saat 01.15 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Güngör idaresindeki hurda yüklü TIR, iddiaya göre yağış nedeniyle kaygan olan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak devrildi.

Aynı istikamette ilerleyen Sani Polat yönetimindeki cip ise, TIR'ın devrilmesiyle yola dökülen hurdalara çarptı. Kazada, iki aracın sürücüsü de yara almadan kurtuldu. TIR'dan yola dökülen hurdalar nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten ilerledi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada, hurdaların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

İKİNCİ KAZA KOCAELİ'DE

Kazanın trafiğe etkisi sürerken ikinci bir TIR kazası da Kocaeli'nde saat 03.00 sıralarında Derince TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Erkan Ü. idaresindeki TIR, iddiaya göre bir başka TIR'ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Savrulan TIR bir süre sürüklendikten sonra yolun orta kısmında çelik bariyerlerin üzerine devrildi.

TIR'ın çarpması sonucu yola devrilen aydınlatma direğine çarpan 1 otomobil ve 1 ambulans hasar görürken TIR sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince TIR içinde sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kazada TIR'ın devrilmesi sonucu ise TEM Otoyolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kazada TIR'ın çekilmesi sonrasında trafik normale döndü. Her iki kaza hakkında inceleme başlatıldı.