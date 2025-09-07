Habertürk
        Televizyonda bugün ne var, sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Ulusal kanallar haftanın yedi günü yayın akışını kendi sitesi üzerinden yayınlamaya devam ediyor. Birçok dizi yaz döneminin sona ermesinin ardından yeni sezonu ile televizyon izleyicisi ile buluşurken, televizyon programları yeni bölümleri ile yayın hayatına devam ediyor. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?" İşte 7 Eylül 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 07.09.2025 - 10:16 Güncelleme: 07.09.2025 - 10:16
          Yaz döneminin sona ermesiyle birçok dizi ve televizyon programı yeni sezonuyla izleyici ile buluştu. Ulusal kanallar günün televizyon programı ve dizilerini TV yayın akışında paylaştı. Peki, "Televizyonda bugün hangi dizi, program ve filmler var?" İşte 7 Eylül 2025 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

          7 EYLÜL BUGÜN TV'DE NE VAR?

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:00 Cımbız Ali

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Aşıksın

          14:45 Acele Koca Aranıyor

          16:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Hedefim Sensin

          22:30 7. Koğuştaki Mucize

          01:15 Hedefim Sensin

          03:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

          09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

          13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

          13:45 Baba Yadigarı

          16:15 Derinlerdeki Dehşet

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

          20:00 Kuralsız Sokaklar (Yeni Bölüm)

          22:15 Kuralsız Sokaklar

          23:40 2 Başlı Köpek Balığı

          01:30 2 Başlı Köpek Balığı

          03:00 Poyraz Karayel

          04:30 5N1K

          04:50 Kuzey Güney

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı

          05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:25 Kara Tahta

          09:10 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          15:55 Teşkilat

          19:00 Ana Haber (Canlı)

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "On Üç Yaşam"

          02:00 Seksenler

          03:40 Teşkilat

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          08:30 İstanbullu Gelin

          10:00 Aramızda Kalsın (Tekrar)

          12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

          14:15 En Güzel Bölüm

          14:30 Kral Kaybederse

          17:45 Söz

          19:00 Star Haber – Canlı

          20:00 Çarpıntı

          03:00 Türk Müziği

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Söz

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:20 Dizi TV

          12:10 Gözleri Karadeniz

          15:00 Can Borcu

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Gözleri Karadeniz

          03:00 Kardeşlerim

          05:30 Ateş Kuşları

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

          10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)

          14:15 İtiraf Et

          16:15 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

          00:15 MasterChef Türkiye

          02:30 Gazete Magazin

          04:00 Gençlik Rüzgarı

          05:00 Dizi

          NOW YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

          11:15 Kirli Sepeti

          13:45 Yasak Elma

          16:00 Şevkat Yerimdar

          19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

          20:00 Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri

          00:45 İlk Buluşma

          01:45 Her Yerde Sen

          04:30 Son Yaz

          06:00 Karagül

