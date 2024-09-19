"Telefonlarda devrim yaratacak"

Gelişen teknoloji gündemiyle birlikte hayatımıza giren yapay zeka çipleri, telefonlarımıza pek çok yenilik getirmeye hazırlanıyor.

Telefonlarda entegre yapay zeka çipleriyle karşılaşılmasının, günlük yaşamda etkiler yaratacağını ifade eden Yeditepe Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Tolga Seçilmiş, “Yapay zeka çipleri artık telefonların içine entegre ediliyor ve bu gelişme, kullanıcılar için hız, güvenlik ve enerji verimliliği gibi önemli avantajlar sağlıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde tanıtılan en son A18 çipi, bu devrimin en güncel örneği olarak öne çıkıyor. Bu yeni çipler, yapay zeka işlemlerini telefonun içinde gerçekleştirerek verilerin daha hızlı ve güvenli şekilde işlenmesini sağlıyor, böylece kullanıcılara etkili geri dönüşler sunuyor. Yapay zeka çiplerinin telefonlarda devrim yaratacağını düşünüyorum” dedi.

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Yapay zeka çiplerinin iki belirgin özelliğinin dikkat çektiğini belirten Tolga Seçilmiş, “Yapay zeka çiplerinin telefonun içinde bulunması, verilerin buluta gönderilmeden anında işlenmesini sağlıyor. Bu, kullanıcıların çeşitli işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmelerini mümkün kılıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yapay zeka çipi sayesinde aylık faturalarını analiz ederek tüketim artışlarını veya fiyat değişimlerini grafiksel olarak görebiliyor.

Başka bir örnek olarak, yapay zeka çipi, kullanıcıların çektiği bir sanat eserinin tarihçesini ve sanatçısını anında analiz edip bilgi verebilir. Ayrıca, kullanıcılar, kodlama veya manuel ayarlar yapmaya gerek kalmadan yapay zekaya basit komutlar vererek istedikleri işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor. Ek olarak, 'Eve yaklaşınca fırını çalıştır ve yemeği pişirmeye başla' şeklinde bir komutla, yapay zeka sizin yerinize bu otomasyonu devreye sokuyor. Böylece yapay zeka çipleri, hem kişiselleştirilmiş öneriler sunarak hem de otomatik işlemler yaparak günlük yaşamı daha verimli ve konforlu hale getiriyor” diye konuştu.