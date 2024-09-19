Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.975,61 %2,06
        DOLAR 33,9966 %-0,18
        EURO 38,0648 %0,43
        GRAM ALTIN 2.827,73 %0,89
        FAİZ 42,09 %-0,96
        GÜMÜŞ GRAM 33,86 %2,72
        BITCOIN 63.686,00 %5,73
        GBP/TRY 45,2768 %0,51
        EUR/USD 1,1168 %0,44
        BRENT 74,88 %1,67
        ÇEYREK ALTIN 4.623,35 %0,89
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka "Telefonlarda devrim yaratacak" - Teknoloji Haberleri

        "Telefonlarda devrim yaratacak"

        Telefonlarda entegre yapay zeka çipleriyle karşılaşılmasının, günlük yaşamda etkiler yaratacağını ifade eden Öğretim görevlisi Tolga Seçilmiş, "Yapay zeka çipleri artık telefonların içine entegre ediliyor ve bu gelişme, kullanıcılar için hız, güvenlik ve enerji verimliliği gibi önemli avantajlar sağlıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Telefonlarda devrim yaratacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gelişen teknoloji gündemiyle birlikte hayatımıza giren yapay zeka çipleri, telefonlarımıza pek çok yenilik getirmeye hazırlanıyor.

        Telefonlarda entegre yapay zeka çipleriyle karşılaşılmasının, günlük yaşamda etkiler yaratacağını ifade eden Yeditepe Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Tolga Seçilmiş, “Yapay zeka çipleri artık telefonların içine entegre ediliyor ve bu gelişme, kullanıcılar için hız, güvenlik ve enerji verimliliği gibi önemli avantajlar sağlıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde tanıtılan en son A18 çipi, bu devrimin en güncel örneği olarak öne çıkıyor. Bu yeni çipler, yapay zeka işlemlerini telefonun içinde gerçekleştirerek verilerin daha hızlı ve güvenli şekilde işlenmesini sağlıyor, böylece kullanıcılara etkili geri dönüşler sunuyor. Yapay zeka çiplerinin telefonlarda devrim yaratacağını düşünüyorum” dedi.

        REKLAM

        Yapay zeka çiplerinin iki belirgin özelliğinin dikkat çektiğini belirten Tolga Seçilmiş, “Yapay zeka çiplerinin telefonun içinde bulunması, verilerin buluta gönderilmeden anında işlenmesini sağlıyor. Bu, kullanıcıların çeşitli işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmelerini mümkün kılıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yapay zeka çipi sayesinde aylık faturalarını analiz ederek tüketim artışlarını veya fiyat değişimlerini grafiksel olarak görebiliyor.

        Başka bir örnek olarak, yapay zeka çipi, kullanıcıların çektiği bir sanat eserinin tarihçesini ve sanatçısını anında analiz edip bilgi verebilir. Ayrıca, kullanıcılar, kodlama veya manuel ayarlar yapmaya gerek kalmadan yapay zekaya basit komutlar vererek istedikleri işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor. Ek olarak, 'Eve yaklaşınca fırını çalıştır ve yemeği pişirmeye başla' şeklinde bir komutla, yapay zeka sizin yerinize bu otomasyonu devreye sokuyor. Böylece yapay zeka çipleri, hem kişiselleştirilmiş öneriler sunarak hem de otomatik işlemler yaparak günlük yaşamı daha verimli ve konforlu hale getiriyor” diye konuştu.

        ‘VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ EN ÜST DÜZEYDE TUTULUYOR’

        Yapay zeka çiplerinin, gelişmiş dil kapasitesi sayesinde birçok dili hızlı ve doğru bir şekilde çevirdiğini söyleyen Seçilmiş, “Bu özellik, kullanıcıların seyahatlerinde veya işlerinde dil engellerini ortadan kaldırarak daha verimli iletişim kurmalarını sağlayacak. Eğer yapay zeka çipi, cihazın işlem kapasitesini aşan daha karmaşık görevlerle karşılaşırsa, bu tür işlemler güvenli bir şekilde bulut üzerinde gerçekleştiriliyor. Tüm veriler, bulut üzerinde yüksek güvenlik standartlarına göre şifrelenerek korunuyor, böylece kullanıcıların gizliliği ve verilerinin güvenliği en üst düzeyde tutuluyor. Bu sayede karmaşık işlemler güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanıyor” açıklamalarında bulundu.

        REKLAM

        ‘HAYATIMIZ OTOMATİK BİR HALE GELECEK’

        Telefonların içindeki yapay zeka çiplerinin fotoğraf çekme, veri analizi ve kişiselleştirme uygulamalarında yaygınlaşacağını diyen Seçilmiş, “Yapay zeka teknolojisi gelecekte hayatımızın her alanına daha fazla entegre olacak. Ev teknolojileri ve giyilebilir cihazlarla olan entegrasyonuyla günlük yaşamı daha da kolaylaştıracak. Şu an küçük adımlarla bu teknolojilere tanıklık ediyoruz, ancak gelecekte daha büyük yeniliklerin hayatımıza girmesi bekleniyor. Yapay zeka, sadece telefonlarda değil, evlerimizde ve günlük yaşantımızın her alanında devrim yaratacak. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük bir dönüşümün başlangıcını işaret ediyor ve yapay zekanın gelecekteki rolünü şekillendiriyor. Yapay zeka çipleri sayesinde, hayatımız daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve otomatik bir hale gelecek” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        Beyrut'ta endişe hakim
        Beyrut'ta endişe hakim
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da
        Habertürk Anasayfa