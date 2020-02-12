12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirtilen bir çeteyle ilgili 4 ay önce bir çalışma başlattı.
6 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli Aydın, Elazığ, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa'da 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonla 14 kişi yakalandı. Polisin yaptığı çalışmalarla, dolandırıcıların bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek korkuttukları 12 kişiyi toplam 6 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Operasyonda 3.5 milyon lira para ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
POLİSTE KAÇMAK İSTERKEN DONACAKTI
İstanbul'daki operasyon sırasında polis kaçan bir şüphelinin peşine düştü. Ortadan kaybolan şüphelinin asansör boşluğunda bulunan suyun içine girerek saklandığı ortaya çıktı.
Su içinde uzun süre kaldığı için donma tehlikesi geçiren şüpheli polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu, örgütün liderinin ise 25 yaşındaki "Olta Mehmet" lakaplı Mehmet Ç. olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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