Günümüzde pek çok markanın birbirinden farklı tasarımlara sahip akıllı telefonları bulunuyor ve her geçen gün bunlara yenisi ekleniyor. Peki kullanıcılar fiyat / performans açısından kendilerine en uygun olan akıllı telefonu seçerken nelere dikkat etmeli? İşte akıllı telefonları karşılaştırırken göz önünde bulundurmanız gerekenler…

MEGAPİKSELE DEĞİL BUNA BAKIN...

Akıllı telefonlarda bulunan kameraların megapiksellerine pek aldırış etmeyin. Kamera konusunda bundan daha önemli olan bazı temel faktörler şunlar: Çift arka kamera, bokeh efekti almayı sağlayan lensler, geniş açı çekim özelliği, 4K video kaydı, diyafram açıklığı değerleri...

Örneğin diyafram açıklığı düşük olan telefon daha avantajlı olabiliyor çünkü bu özellikteki telefonlar daha fazla ışık alarak daha net fotoğraflar elde etmeyi sağlıyor. Yine 4K video kaydı da şu an itibariyle en iyi video kayıt seçeneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

RAM’İNİ KARŞILAŞTIRIN AMA...

Akıllı telefonlarda bir diğer belirleyici özellik, telefonların kullandığı işlemciler. Bu işlemciler tabii ki RAM ile desteklenmeli. Fakat bu donanım yapısını kıyaslarken iOS ve Android farklılıklarını da göz önünde bulundurmakta fayda var. Örneğin iPhone ile bir Android cihazı kıyaslarken telefondaki RAM’in kaç GB olduğu sizin için çok önemli olmayabilir. iOS işletim sistemi yapısı gereği çok RAM’e ihtiyaç durmaz. Bu nedenle daha az RAM kapasitesi ile daha hızlı sonuçlar elde edilebilir.

Tüm donanım kriterlerini birleştirip, test eden Antutu ve Geekbench gibi platformların sonuçlarını dikkate alarak, hangi telefonun daha hızlı olduğuna daha sağlıklı karar verilebilir.

EKRAN/GÖVDE ORANI KAÇ?

Akıllı telefon üreticileri artık birbirinden farklı tasarımlara sahip telefonlar üretiyor. Bu alandaki kıyaslamanın sonucu ise kullanıcın zevkine ve telefonun elde duruşuna kalıyor. Çentikli telefonlar, çerçevesiz telefonlar, damla çentikli telefonlar ve tam ekran telefonlara sahip pek çok akıllı telefon mevcut. Buradaki kritik unsur ise ekran/gövde oranı. Tasarım olarak birbirine yakın telefonlar arasında, ekran/gövde oranı yüksek olan tercih edilebilir.

Bu temel karşılaştırmaların yanısıra Cepkolik’in değerlendirmesine göre bir amiral gemisi akıllı telefonda şu kriterler de göz önünde bulundurulmalı:

Suya ve toza dayanıklılık, USB Type-C portu, Face ID, ekran üzeri parmak izi okuyucu, çift arka kamera, en güncel işletim sistemi, batarya (iOS cihazları ile farklılık gösterebilir),hızlı şarj desteği, kablosu şarj desteği, ekran türü (AMOLED ve benzeri),kalınlık, ekran çözünürlüğü.