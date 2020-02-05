Tel şehriyeli çorba nasıl yapılır?

TEL ŞEHRİYE ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Öncelikle diyetteyseniz şehriye çorbanızın içinden salçayı çıkarıp yerine bir domates daha eklemenizi öneririz. Bir kase salçalı şehriye çorbası yaklaşık 160 kaloridir.

TEL ŞEHRİYELİ ÇORBA TARİFİ

Malzemeler:

1 domates

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 dal maydanoz

1 kase tel şehriye

2 litre su ya da tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz, kimyon ve pul biber

Nasıl yapılır?

Tencereye sıvıyağ ile domatesleri ardından da salçayı ekleyin. Sos birbirine karışınca üzerine su ya da tavuk suyunu ekleyerek karıştırın. Su kaynamadan tel şehriyeleri tencereye dökün. Çorba kaynadıktan sonra yaklaşık 2 dakika sonra şehriyeleriniz de pişmiş olacaktır. İçine tuzu baharatları ve dilerseniz maydanozu atıp ocağın altını kapatın. 1-2 dakika dinlendirdiğiniz çorbanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...