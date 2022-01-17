Teksas'taki rehine krizi: Biden'dan 'terör' yorumu

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ABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki sinagogda silahlı saldırganın 4 kişiyi saatlerce rehin aldığı olayı "terör eylemi" olarak değerlendirdi.

Biden, Philadelphia kentinde katılacağı tören öncesi gazetecilere olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland ile kısa süre önce telefonda görüştüğünü belirten Biden, "Bu olay, bir terör eylemidir." ifadesini kullandı.

Rehineler arasında bulunan hahamla telefonda görüşeceğini dile getiren Biden, saldırganın nasıl silah edindiği sorusuna ise "Tüm soruların yanıtını bilmiyorum. Saldırganın silahı sokaktan bir yerden aldığı söyleniyor. Ben bilmiyorum." dedi.

Silah alımlarında geçmiş incelemelerinin önemli bir yeri olduğunun altını çizen Biden, "Ancak insanların sokaktan silah almasını engelleyemeyiz." diye konuştu.

TEKSAS'TAKİ REHİNE KRİZİ

Teksas'ın Colleyville kentindeki sinagogda, dün silahlı bir saldırgan 4 kişiyi rehin almıştı. Rehinelerden 1'i 7 saatin, 3'ü ise 11 saatin ardından serbest bırakılmıştı.

Ölü ele geçirilen saldırganı kimin öldürdüğüne ilişkin detay paylaşılmadı.

FBI yaptığı açıklamada, saldırganın 44 yaşındaki İngiliz vatandaşı Malik Faysal Ekrem olduğunu duyurmuştu.

SALDIRGANIN AFIA SIDDIQUI'NİN KARDEŞİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Yerel kaynaklar tarafından daha önce yapılan açıklamalarda ise, saldırganın 2010 yılında New York kenti Federal Mahkemesi tarafından ABD askeri personelini öldürme girişimi suçundan 86 yıl hapis cezasına mahkum edilen Pakistan uyruklu Afia Siddiqui'nin serbest bırakılmasını talep etmesi üzerine Muhammed Siddiqui olduğu bildirilmişti.

Afia'nın avukatı MarwaElbially ise basına verdiği demeçte, müvekkilinin rehine olayıyla bir ilgisi olmadığını açıklamış, saldırganın Afia’nın kardeşi olmadığını ve Siddiqui'nin ailesinin saldırganın "iğrenç" eylemlerini kınadığını ifade etmişti.

Yaklaşık 10 saat süren operasyon sonucunda rehine krizi sona ermiş, Akram, SWAT ekipleri tarafından öldürülmüş ve rehineler kurtarılmıştı.