Her yıl binlerce genci teknolojiyle buluşturan TEKNOFEST, 2025 itibarıyla 8. yılını kutluyor. Festivalin başlamasıyla birlikte, etkinlik alanı ve program akışıyla ilgili sorular da gündeme gelmeye başladı. TEKNOFEST’e katılmak isteyenler, bu yıl etkinliğin nerede yapıldığını ve ne zamana kadar süreceğini araştırıyor. İşte merak edilen bilgiler...