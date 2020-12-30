İHA

Olay, gece yarısı Camiatik Mahallesi 100. Yıl Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alt ve üst komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olay sonrası iki arkadaş ile 1 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olaya müdahale etti.

Arkadaşı G.S. ile birlikte darp edildiğini ifade eden E.K., “Ben, onları neden polise şikayet etmişim diye saldırdılar. Yalan olduğunu iddia eden varsa kamera görüntülerine baksınlar, gerçeği gösterir” diye konuştu.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili 6 kişinin birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.