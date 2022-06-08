Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman, hangi gün 2022? Tekirdağ Kiraz Festivali'nde hangi şarkıcılar sahne alacak?

Tekirdağ Kiraz Festivali için artık heyecan dorukta. 9 Haziran Perşembe (yarın) başlayacak olan Tekirdağ Kiraz Festivali ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

TEKİRDAĞ KİRAZ FESTİVALİ NE ZAMAN 2022?

Bu yıl 56.sı düzenlenecek olan Tekirdağ Kiraz Festivali 9 Haziran Perşembe günü başlıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konser vereceği festival dört gün boyunca devam edecek. Festivalin son günü ise 12 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

TEKİRDAĞ KİRAZ FESTİVALİ 2022 PROGRAMI

Başak Şengül'ın sunuculuğunu yapacağı Tekirdağ Kiraz Festivali'nin etkinlik takvimi şu şekilde:

Tekirdağ Kiraz Festivali 1. Gün (9 Haziran Perşembe)

Saat 21:00 Gencer Savaş Bandosu

Saat 22:30 Hakan Altun

Tekirdağ Kiraz Festivali 2. Gün (10 Haziran Cuma)

Saat 21:00 Duckshell

Saat 22:30 Ziynet Sali

Tekirdağ Kiraz Festivali 3. Gün (11 Haziran Cumartesi)

Saat 21:00 Gülden

Saat 22:30 Murat Boz

Tekirdağ Kiraz Festivali 4. Gün (12 Haziran Pazar)

Saat 21:00 Burak Kibar

Saat 22:30 Derya Uluğ