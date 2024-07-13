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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ haberleri: Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!

        Tekirdağ'da, şerit ihlali nedeniyle 3 otomobilin karıştığı kazada, 44 yaşındaki eşi Birsen Koç ve 58 yaşındaki Muradiye Yavuz ile birlikte hayatını kaybeden 48 yaşındaki Erdem Koç, bilirkişi raporunda hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle "asli kusurlu" bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:02
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi'nde, 1 Haziran'da saat 21.30 sıralarında, Erdem Koç (48), yönetimindeki otomobille, önünde seyreden oğlu Burak Koç'un (25) kullandığı otomobili sollayınca karşı yönden gelen Sercan Arıcan (39) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

        KAZADA 3 KİŞİ CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre kazada, Erdem Koç ile yanındaki eşi Birsen Koç (44) ve karşı yönden gelen otomobilde bulunan Muradiye Yavuz (58) hayatını kaybetti.

        5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

        Otomobillerde sıkışan yaralılar Burak Koç, Sercan Arıcan, Nihan Arıcan (37), Ege Arıcan (4) ve Melek Arıcan (9), itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BİLİRKİŞİ RAPORU: KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

        Kazayla ilgili bilirkişinin hazırladığı raporda, Sarılar Mahallesi'nden Çorlu istikametine giden Erdem Koç'un geçtiği karşı şeritte, Sercan Arıcan yönetimindeki otomobile çarptığı, çarpışan araçlara Koç'un oğlu Burak Koç'un kullandığı otomobilin çarptığı kaydedildi.

        "ASLİ KUSURLU" BULUNDU

        Raporda, kazanın oluşumuna Sarılar istikametinden gelen Erdem Koç'un geçmenin yasak olduğu yerde geçtiği, karşı şeride tecavüz ettiği, bu nedenle asli kusurlu bulunduğu belirtildi.

        KARŞI YÖNDEN GELENİN KUSURU YOK

        Koç'un kazada yaralanan oğlu Burak Koç'un ise araçları yakın takip ettiği gerekçesiyle tali kusurlu, karşı yönden gelen araç sürücüsü Sercan Arıcan'ın ise kazada kusuru bulunmadığı kaydedildi.

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        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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