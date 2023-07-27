Bahçe sulamalarının ve tarımsal sulamalarının şebeke sularından yapılmasının su sıkıntısına neden olduğunu dile getiren Toprak, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı, dönem tasarruf dönemi. Zaman bahçe ve tarla sulama dönemi değildir. Hayvanlarımız ve insanlar ileri ki süreçlerde su bulamayacak duruma gelecek. Suyumuzu şimdiden korumak lazım. Barajları ve yeraltı sularını az kullanmak lazım. Ağustos ayının 15'ine kadar bu süreci atlatabilirsek su kesintisi yapmadan dönemi geçiririz. Çok sıkıntıya girersek Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde su kesintilerine gitmek sorunda kalabiliriz. Vatandaşlarımız bahçe sulama, araba, halı yıkama gibi durumlara son vermelerini ve sadece zorunlu ihtiyaçları için su kullanmalarını istiyoruz. Bu şartlarda bu yazı da atlatabiliriz. Gelecek yazlarda yeni su kaynakları için yatırım yapmamız gerekiyor."