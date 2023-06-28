Tekirdağ'da paraşütle denize düşen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Necip Ferhat Yayla (46), Uçmakdere Mahallesi'nde 300 metrelik pistten yamaç paraşütüyle havalandı.

Bir süre havada süzülen Yayla, inişe geçtiği sırada dengesini kaybederek denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekiler denize düşen Yayla'yı kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarttı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yayla, daha sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yayla, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.