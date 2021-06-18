Çorlu'da kısıtlamayı ihlal eden 42 kişiye 165 bin lira ceza!

AA

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan ve Zafer mahallelerinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimlerde bulundu.

Denetimlerde bir kahvehane ve eğlence mekanının kısıtlamaya rağmen açık olduğu tespit edildi. AA'nın haberine göre; salgın tedbirlerinin ihlal edildiği iş yerlerinde bulunan 42 kişiye 165 bin lira ceza yazıldı.