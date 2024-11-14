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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da kayıp olarak aranan adam ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan adam ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayıp olarak aranan 66 yaşındaki adam ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:03 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:03
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        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan adam ölü bulundu
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 66 yaşındaki Kemal Gümüşsoy'dan 4 gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşsoy'un bulunması için çalışma başlattı.

        Kayıp kişinin en son inşaat halindeki bir binaya girdiği belirleyen ekipler, burada yaptıkları aramada, Gümüşsoy'u hareketsiz şekilde asansör boşluğunda yatarken buldu.

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Gümüşsoy'un öldüğü belirlendi.

        Gümüşsoy'un cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Tekirdağ
        #kayıp
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